El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dio por concluida la investigación fiscal contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por el presunto delito de lavado de activos y ordenó que el caso pase a juicio oral ante un Juzgado Penal Colegiado.

La medida se enmarca en el proceso que involucra a Kuczynski y a su socio Gerardo Sepúlveda, así como a las empresas Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, Dorado Asset Management Limitada y Latin American Enterprise Managers. Todas ellas deberán responder junto al exmandatario en la siguiente etapa procesal.

En la resolución del juez Jorge Chávez Tamariz se señala que fueron admitidos 2,577 medios probatorios que servirán de sustento en el juicio.

Con ello, se cierra la fase preparatoria de un proceso que ha tenido como eje las presuntas operaciones financieras irregulares vinculadas a contratos de consultoría durante los años de actividad privada del exjefe de Estado.

La fiscalía ha solicitado una condena de 35 años de prisión para Kuczynski y Sepúlveda. Asimismo, se plantea el pago de una reparación civil que asciende a casi 46.7 millones de dólares, suma que deberá ser determinada en la etapa oral.

