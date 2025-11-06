La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, expresó su rechazo a las descalificaciones que, según señaló, afectan la imagen y el trabajo de los jueces.

Durante su intervención en el XIV Congreso Nacional de Jueces en Tacna, advirtió que estas críticas se escuchan incluso desde “altas autoridades” y dañan la confianza ciudadana en la administración de justicia.

En su mensaje, enfatizó que no pueden normalizarse declaraciones que, a su juicio, desconocen la función judicial.

“Debo rechazar firmemente las expresiones contra el Poder Judicial hechas en eventos o espacios públicos, inclusive desde el poder político”, remarcó, señalando que este tipo de discursos “está fuera de la normatividad constitucional”.

También recordó que, pese a las amenazas, “los jueces han dictado cadena perpetua y penas de 35 años contra cabecillas de organizaciones criminales, asesinos, secuestradores, violadores y sicarios”.

La magistrada mencionó además hechos recientes que han incrementado la preocupación en el sistema judicial, como el asesinato de dos jueces de paz y las amenazas dirigidas a magistrados de distintas cortes, entre ellas la nota dejada en un acceso del penal Castro Castro y el explosivo colocado en la Corte Superior de Lima Este.

