La compraventa de acciones del Grupo El Comercio podrá continuar luego de que el Poder Judicial dejara sin efecto la medida cautelar que mantenía suspendida provisionalmente la transferencia.

La decisión fue adoptada por el nuevo juez a cargo del Séptimo Juzgado Civil y Comercial de Lima, tras resolver los recursos presentados por las partes afectadas.

Según la resolución judicial, la medida no cumplía con los requisitos necesarios para su otorgamiento y resultaba excesiva.

La disposición anterior había paralizado la transferencia de un paquete accionario equivalente al 62.9464142% de la compañía, operación que ahora podrá seguir su curso.

La medida cautelar había sido dictada por el juez Juan Varillas. Las irregularidades detectadas en su otorgamiento motivaron que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial lo suspendiera por seis meses, de acuerdo con la información difundida por el Grupo El Comercio.

El levantamiento de la medida no pone fin a la controversia relacionada con la compraventa de acciones.