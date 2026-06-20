El Gobierno aprobó la asignación de más de S/ 17.6 millones para financiar medidas vinculadas al sistema de justicia y a la prevención de la delincuencia. Los fondos estarán dirigidos tanto al Poder Judicial como al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Mediante el Decreto Supremo N.° 108-2026-EF, se autorizó una transferencia superior a los S/ 10.4 millones para poner en funcionamiento nueve órganos jurisdiccionales permanentes del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio.
El presupuesto proviene de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas y cubrirá gastos relacionados con personal, bienes, servicios y adquisición de activos.
También se permitirá la contratación de jueces titulares y trabajadores bajo el régimen CAS para el inicio de actividades de estas instancias especializadas.
Por otro lado, el Decreto Supremo N.° 111-2026-EF autorizó la transferencia de más de S/ 7 millones al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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