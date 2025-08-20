El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, cuestionó el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordena suspender las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta que concluya su mandato, en julio de 2026. En declaraciones a Exitosa, el representante de la Fiscalía advirtió que la medida podría favorecer la impunidad.

“El Ministerio Público manifiesta su preocupación porque la decisión del Tribunal Constitucional podría (...) generar impunidad. Porque si se descubre un hecho que está fuera de los supuestos del artículo 117 y no se puede investigar en su momento, una vez descubierto el hecho podrían perderse valiosos elementos de prueba, podría eliminarse testigos, podría borrarse pruebas”, explicó Cubas.

El vocero recordó que en los últimos años diversos presidentes de la República fueron señalados por actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, pero no pudieron ser investigados a tiempo debido a las limitaciones del artículo 117 de la Constitución. “Con esta decisión, el TC limita la actividad del Ministerio Público para investigar la comisión de delitos”, señaló.

Ante esta situación, Cubas planteó la necesidad de una reforma constitucional que habilite a investigar y acusar al presidente en funciones por actos de corrupción. “La clase política puede plantear que el presidente de la República pueda ser investigado y acusado durante su mandato. En nuestro país en los últimos 30 años hay elevados índices de corrupción y tenemos a cinco presidentes investigados”, puntualizó.

Asimismo, confirmó que la Fiscalía ya fue notificada por el TC y, en cumplimiento del fallo, suspendió las diligencias que venía realizando contra Boluarte, las cuales se retomarán al finalizar su mandato el 28 de julio de 2026.

De esta manera, el Ministerio Público marcó una posición crítica frente a la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró fundada la demanda interpuesta por el Ejecutivo respecto a las investigaciones a la mandataria.

