El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, emitió un pronunciamiento en el que respaldó el proceso de contratación para la compra de aviones F-16 destinados a la Fuerza Aérea del Perú.

En el comunicado, el jefe del Gabinete señaló que la adquisición no depende de controversias económicas o legales y aseguró que responde a compromisos ya establecidos vinculados con la defensa nacional.

También remarcó que estas decisiones deben respetar la investidura presidencial como jefatura suprema de las Fuerzas Armadas.

Arroyo indicó que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional acordó la compra de estas aeronaves y sostuvo que corresponde al Poder Ejecutivo cumplir con lo dispuesto por ese organismo rector. Añadió que renovar equipamiento militar es necesario para fortalecer a las Fuerzas Armadas.

Asimismo, afirmó que el Gobierno viene cumpliendo el cronograma fijado en el contrato de compraventa de los F-16 y señaló que un eventual incumplimiento podría derivar en sanciones económicas y afectar la imagen del país.

#Pronunciamiento | Sobre el proceso de adquisición de aviones F-16, el presidente del Consejo de Ministros informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/BtG8ebxz00 — Consejo de Ministros (@pcmperu) April 22, 2026

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