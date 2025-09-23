El Congreso recibió una moción de censura contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, respaldada por 36 firmas de parlamentarios de diferentes agrupaciones.
La iniciativa fue presentada en plena semana de representación y cuenta con el apoyo de legisladores como Patricia Chirinos y Patricia Juárez, lo que la convierte en multipartidaria.
El documento sostiene que existen dudas sobre la idoneidad, confianza y probidad del titular de Justicia.
También hace referencia a investigaciones abiertas cuando Santiváñez desempeñó cargos en el Ministerio del Interior, situación que, según los legisladores, afecta su continuidad en el gabinete.
