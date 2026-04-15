Tras la aprobación en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, manifestó su conformidad con el dictamen del proyecto de ley que regula el uso del recurso de casación en procesos contencioso-administrativos.
La magistrada indicó que la iniciativa, promovida por la Sala Plena de la Corte Suprema, tiene como objetivo reforzar el carácter excepcional de este recurso y disminuir la carga procesal en el máximo tribunal. En ese sentido, se apunta a evitar su uso como mecanismo dilatorio.
El proyecto establece que no procederá el recurso cuando una resolución de segunda instancia confirme lo resuelto en primera, salvo que la Corte Suprema considere necesario intervenir para fijar o modificar precedentes.
Cabe mencionar que también se precisa que será válido en casos no cuantificables y, en procesos con montos definidos, solo si superan las 500 Unidades de Referencia Procesal.
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