El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, pidió a la ciudadanía a no dejarse “manejar” por noticias falsas o incitaciones a la violencia. Indicó que solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral es “un acto sedicioso”.

“Quiero pedirle a la población en general que no se deje manejar por los ‘fake news’ (noticias falsas), que no se deben manejar con conducir por desesperaciones que no tienen como norte la afirmación de la democracia, pero que quieren -ahora incluso he leído que algunas están pidiendo un golpe de Estado, eso es sedición- están provocando un acto sedicioso, reclamando que el Ejército y las Fuerzas Armadas intervengan sediciosamente”, señaló en diálogo con Exitosa.

Una publicación circuló en las redes sociales convocando a una movilización a favor de que las Fuerzas Armadas “pongan orden”. Esta tiene una imagen de los miembros de las Fuerzas Armadas e indica: “Estos héroes no van a permitir que nos roben la democracia un grupo de senderistas y terroristas que con trampa y fuerza la van a secuestrar”.

En las redes sociales circuló una publicación convocando a una marcha para este miércoles a las 5 p.m. (Captura)

Según se detalla, la marcha está programada para este miércoles 9 de junio a las 5 de la tarde en la cuadra 2 de la avenida Arequipa.

“¿Qué es esto? Nuestros candidatos a la presidencia están reclamando paciencia […] dentro de los marcos de la ley, mientras otro sector está pidiendo que acá se produzcan cuartelazos. La población tiene que reaccionar con serenidad y no dejarse llevar”, indicó Salas Arenas.

Además, reiteró que no le “parece razonable” que se utilice la palabra “fraude”, tal como lo denunció la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el último lunes ante presuntas irregularidades en diversas mesas de votación a favor de su contendor en la segunda vuelta, Pedro Castillo (Perú Libre).

“No me parece razonable que se utilice la palabra fraude para calificar lo que pudiera haber ocurrido. Los sucesos que podrían haber sucedido en algún lugar, si es que han sucedido, porque eso hay que verlo”, dijo.

