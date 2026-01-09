La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional resolvió este 9 de enero mantener la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón Rojas.

La decisión declaró infundado el recurso de apelación presentado por su defensa, que buscaba cambiar la medida por comparecencia simple, dejando vigente la orden dictada el 4 de diciembre de 2025.

Cabe recordar que Cerrón es investigado por presuntamente liderar una organización criminal vinculada al manejo irregular de recursos públicos.

La medida restrictiva busca garantizar el desarrollo de la investigación y asegurar la presencia del exgobernador durante el proceso.

La magistrada María Eugenia Guillén Ledesma intervino en la audiencia en reemplazo de la jueza Jenny Sandra Magallanes Rodríguez, quien se encuentra con licencia.