El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde, relató que salió ileso de milagro luego de que desconocidos abrieran fuego contra él cuando manejaba su auto en el distrito de Cerro Azul, en Cañete.

Belaunde señaló que logró repeler el ataque al hacer uso de su arma de fuego, lo que —según dijo— le permitió ponerse a salvo de los agresores.

“Hubo un incidente de seguridad. Producto de eso tuve un intercambio de disparos porque soy una persona que ejerzo mi derecho (a usar) arma de fuego. No considero más que un milagro que no haya tenido más que unos raspones que son posteriores al incidente. Ha sido un hecho inexplicable y agradezco a Dios que no ha pasado a mayores”, declaró a la prensa.

Aunque no profundizó en lo sucedido, Belaunde agradeció el apoyo de la Policía Nacional y destacó que las autoridades ya vienen realizando las investigaciones correspondientes.

“Vivimos en una época convulsa, de mucha inseguridad ciudadana y dejar que la Policía haga su trabajo y nosotros no podemos aceptar ser víctimas. Hay que actuar, organizarse. Ya esto está en manos de la Policía, agradezco el esfuerzo que están haciendo”, añadió.

Grave atentado contra la vida de Rafael Belaunde, candidato presidencial de Libertad Popular. Investigaciones deben dar con el móvil del crimen, y la justicia sancionar rápido y con firmeza a sus responsables. Le toca al gobierno dar las garantías a los postulantes a la… pic.twitter.com/MLp7yajEPX — Gino Costa (@CostaGino) December 2, 2025

Rafael Belaunde presenta cortes por vidrios tras ataque a balazos, informa Óscar Arriola

Este martes, el candidato presidencial Rafael Belaunde, del partido Libertad Popular, fue víctima de un atentado armado en Cerro Azul. Dos delincuentes a bordo de una motocicleta atacaron el vehículo que conducía, en lo que se presume fue un intento de homicidio.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, brindó mayores detalles sobre el ataque a balazos, indicando que sucedió mientras Belaúnde salía de uno de sus predios en el sur de Lima.

“Él hace esta rutina dos o tres veces por semana. Cuando salía de estos terrenos y se disponía a entrar a una trocha que le lleva hacia la carretera Panamericana, es que aparecen estos dos sujetos y empiezan a disparar contra el vehículo que él conducía”, declaró a Exitosa.

El candidato, que viajaba solo, fue blanco de entre ocho y nueve disparos contra su camioneta, indicó Arriola. En respuesta inmediata y en defensa propia, efectuó hasta 12 disparos contra los agresores.

“Todavía es prematuro indicar si ha salido alguien herido. Se montó inmediatamente la operación cerco, donde se revisan milimétricamente los peajes de los accesos de entrada y salida”, añadió.

Aunque el comandante general señaló que “todavía es prematuro” determinar si hubo heridos, aclaró que Rafael Belaunde “ha resultado ileso” y ya se encuentra a salvo junto a los investigadores, descartando además cualquier llamada extorsiva o amenaza criminal.

“Los trozos de vidrio le han ocasionado algunos cortes, según indicó el coronel Porras de la División de Investigación Criminal de Cañete, que es la jurisdicción que tiene competencia territorial sobre esa zona”, sostuvo.

En ese sentido, el comandante general expresó que la PNP activó de inmediato el Plan Cerco, que contempla la revisión minuciosa de factores clave como los peajes de entrada y salida, así como de posibles testigos.

Respecto a las pericias, manifestó que aún se deben analizar con detalle la ubicación y las trayectorias de los agresores al momento en que Belaúnde abandonaba su propiedad.

“Un equipo especializado de homicidios ya está en camino, que es la jefatura del coronel Carlos Morales, para hacerse cargo también de las investigaciones”, concluyó.