El candidato de Renovación Popular presentó un conjunto de medidas para formalizar la economía, impulsar infraestructura, fortalecer pensiones y educación, y reorganizar el sistema de salud.
El candidato de Renovación Popular presentó un conjunto de medidas para formalizar la economía, impulsar infraestructura, fortalecer pensiones y educación, y reorganizar el sistema de salud.

En el Foro Candidatos a la Presidencia, Rafael López Aliaga destacó la importancia del sector informal como motor de empleo. “El sector informal es la base del empleo en el país”, afirmó, y propuso la creación del Banco Mipymes, desarrollado junto a más de 50 gremios durante 64 horas. La iniciativa se implementaría a partir del Banco Nación con capital privado.

Sobre inversión y obras públicas, el candidato indicó la necesidad de eliminar la doble tributación para atraer recursos de países como Arabia, Emiratos Árabes, Qatar y Estados Unidos, así como de la Liga Árabe y China.

López Aliaga también planteó reactivar la ingeniería militar para ejecutar proyectos de infraestructura como carreteras y trenes, algo que, según él, fue desactivado durante el gobierno de Toledo.

En cuanto a programas sociales y educación, López Aliaga propuso aumentar Pensión 65 a 500 soles y garantizar un sueldo mínimo vital para los afiliados a la ONP. Señaló que los colegios deberían funcionar como comedores con tres comidas diarias, utilizando productos nacionales como quinua, cañihua y trucha, lo que permitiría reducir la anemia en tres años.

Finalmente, el candidato planteó reorganizar el Minsa y EsSalud, retirando funcionarios designados políticamente, y criticó la diferencia en atención entre establecimientos públicos y servicios como el Hospital Solidario.

También propuso entregar 50,000 soles a emprendimientos juveniles, con participación del Estado como socio inicial, para que algunos proyectos puedan avanzar hacia fases de aceleración.

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