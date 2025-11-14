El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que la Plaza San Martín será considerada zona intangible como parte de un plan destinado a resguardar el centro histórico.

En diálogo con Canal N, explicó que esta decisión busca prevenir daños al patrimonio arquitectónico y cultural, al impedir concentraciones políticas o movilizaciones que representen riesgos para este espacio emblemático.

Reggiardo detalló que la ordenanza municipal vigente establece qué actividades pueden desarrollarse en zonas declaradas intangibles. Señaló que la restricción no alcanza a eventos culturales, deportivos o recreativos, pero sí a reuniones políticas y manifestaciones que, de acuerdo con la norma, pudieran derivar en actos violentos.

“La intangibilidad establece que no se permiten reuniones de carácter político ni movilizaciones que podrían ser presumiblemente violentas”, afirmó.

El burgomaestre indicó que la Policía Nacional aplicó medidas preventivas en la Plaza San Martín durante la madrugada, con base en la ordenanza municipal.

Estas acciones, explicó, buscan evitar desmanes y proteger los bienes históricos que rodean este espacio. Añadió que el municipio evalúa ampliar la declaratoria a otros puntos del centro histórico.