Durante una conferencia de prensa, representantes de Renovación Popular presentaron una denuncia pública por presuntas irregularidades registradas en las elecciones del 12 de abril.

Según indicaron, alrededor de un millón y medio de ciudadanos habrían sido afectados en su derecho al voto y la situación habría perjudicado la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga, principalmente en Lima Metropolitana.

Entre los cuestionamientos mencionaron retrasos en la instalación de mesas de sufragio y cambios de locales de votación de último momento.

La agrupación sostuvo que esas situaciones habrían desalentado la participación ciudadana, por lo que solicitó el reconteo de votos en Lima, acceso total al sistema de cómputo de la ONPE y un peritaje para revisar la integridad de los datos.

Otro de los puntos expuestos fue la existencia de actas con numeración de la serie 900. Los voceros afirmaron que se trataría de una serie “trucha” y aseguraron que dichas actas habrían favorecido a otros candidatos en el conteo final. También indicaron que esas mesas se habrían creado recientemente en zonas donde no hubo personeros.

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