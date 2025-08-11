Distintos ministerios han destinado altos montos en servicios de coffee break durante reuniones oficiales, contradiciendo así la política de austeridad anunciada por el propio gobierno, según reveló un reportaje de Panorama.

Entre los ejemplos más representativos, se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores —liderado por Elmer Schialer— que destinó 18 mil soles a un servicio de cóctel y 4,500 soles a un coffee break, sumando un total de 22,500 soles. Por su parte, el Ministerio de Salud, a cargo de César Vásquez, gastó más de 18 mil soles en un almuerzo oficial; mientras que el Ministerio de Educación, encabezado por Morgan Quero, desembolsó 14,500 soles en alimentación para eventos.

Uno de los casos más cuestionados es el del Ministerio de Relaciones Exteriores, que destinó 14 mil soles en un servicio de coffee break para la juramentación del actual viceministro, evento al que asistieron 200 personas.

Entre los pedidos más llamativos figuran helados, hamburguesas, bebidas frutadas, tartaletas e incluso manzanas acarameladas, ofrecidas a funcionarios públicos e invitados.

El analista político Iván García calificó estos gastos excesivos en distintos ministerios como un “festín de recursos públicos” que, según afirmó, debe ser investigado por los órganos de control.

En ese sentido, el especialista en contrataciones públicas César Candela advirtió que “cuando la plata no es de uno, se pueden hacer este tipo de gastos excesivos”, y subrayó la urgencia de fortalecer los mecanismos de fiscalización en las compras del Estado.