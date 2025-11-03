Gina Gálvez Saldaña, una mujer del círculo cercano del presidente José Jerí, fue sentenciada en mayo de este año a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, según reveló Panorama. Asimismo, dicha resolución judicial también le impuso cinco años de inhabilitación y el pago de 108,000 soles en concepto de reparación civil.

Gálvez Saldaña, trabajó junto al mandatario entre 2019 y 2020 durante la gestión del entonces gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo.

En ese período se desempeñó como gerenta general del Gobierno Regional de Áncash y fue condenada por favorecer la contratación irregular de siete personas allegadas, sin respetar los procedimientos legales correspondientes.

Dicho dominical señaló que Gálvez apeló la sentencia; sin embargo, desde 2024 figura como asesora en la Comisión de Descentralización del Congreso, con un salario mensual de 12,000 soles, bajo la presidencia de Ana Zegarra, del partido Somos Perú.

También, los registros oficiales muestran sus constantes ingresos y salidas de Palacio de Gobierno, donde ha sido vista participando en actos públicos y reuniones junto a Jerí.

Además, desde Palacio de Gobierno niegan que Gina Gálvez Saldaña mantenga algún vínculo laboral con el Ejecutivo. En un comunicado, precisaron que su presencia en ciertas actividades oficiales se debe únicamente a invitaciones personales del presidente José Jerí, con quien, según indicaron, mantiene ‘un vínculo de confraternidad’.”