La candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor de Lima por Renovación Popular continuará adelante luego de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones resolviera la controversia sobre su postulación.
Roberto Burneo, presidente del organismo electoral, explicó que el marco legal no establece una prohibición expresa para que un alcalde en ejercicio aspire a una regiduría.
El funcionario precisó que el Pleno no analizó otros posibles escenarios vinculados a la candidatura, sino únicamente la existencia de un impedimento para postular al cargo de regidor. En ese punto, fue enfático: “La respuesta es sí”.
En relación con las decisiones emitidas por los jurados electorales especiales, Burneo resaltó que estos órganos actúan con independencia y profesionalismo. Aunque sus resoluciones son respetadas, explicó que el Pleno del JNE puede intervenir mediante los mecanismos previstos en el debido proceso y la doble instancia para revocar, modificar o precisar una decisión.
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