El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, sostuvo que la suscripción del Pacto Ético Electoral representa un compromiso real y no un acto meramente formal.

Durante su intervención, afirmó que el objetivo es demostrar que la contienda política puede desarrollarse con respeto, integridad y énfasis en las propuestas, de cara a las elecciones generales de 2026.

Ante representantes de instituciones del Estado y organizaciones políticas, Burneo remarcó que el mensaje del pacto está dirigido a toda la ciudadanía.

“Este pacto es un mensaje claro y potente al Perú: que la política puede competir sin agredirse, que el debate puede volver a las ideas y que el país puede elegir en libertad, sin miedo ni desinformación”, expresó.

El titular del JNE explicó que el acuerdo es resultado de mesas de trabajo realizadas en diciembre, en las que participaron partidos políticos y ciudadanos. De ese proceso surgió un decálogo de compromisos orientado a promover campañas basadas en propuestas, rechazar la violencia verbal y combatir la desinformación.