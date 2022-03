La vicepresidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso y parlamentaria Rosangella Barbarán, lamentó que las autoridades dilaten el caso de feminicidio de Fiorela Díaz, quien perdió la vida el pasado el 18 de julio de 2021 dejando a dos niños en orfandad, que ahora se encuentran bajo la protección de la familia materna.

“Su hermana Fabiola no olvida y siente el deber de velar y de cuidar a sus sobrinos. Desde el inicio del caso encontró obstáculos, en un primer momento una asesoría insuficiente o ineficiente de un Centro de Emergencia Mujer, que derivó a los menores a una unidad de protección. Hoy, no está definida quien tiene la tutela de los menores, aún está pendiente el pronunciamiento del Poder Judicial, y al no tener el padre una sentencia por feminicidio puede ejercer derechos sobre estos, existiendo riesgo de que queden bajo su custodia”, denunció.

La parlamentaria comentó que Fabiola se encuentra en Lima para exigir justicia para su hermana y que cuenta con pruebas relevantes que acreditan la culpabilidad de su expareja, como es el video del homicidio.

“A la fecha no se ha llevado a cabo la pericia forense sobre el celular del autor del crimen para identificar a los cómplices de este cruel hecho, pues el denunciado no contaba con acceso a la vivienda. Desde la Policía han indicado que no cuentan con los equipos necesarios para llevar a cabo la visualización del contenido del equipo telefónico, por tanto, la familia exige que sea el Ministerio Público, a través del área de pericia forense, examine el teléfono celular”, dijo la legisladora.

Por este motivo, Rosangella exhortó a las autoridades a actuar con celeridad y espera que las entidades como el Ministerio Público y el Poder Judicial articulen adecuadamente y de forma oportuna.

“Normas contra la violencia no sirven si no se aplican bien, porque el mensaje es que se favorece la impunidad y de esta forma no vamos a erradicar la violencia contra la mujer, permaneciendo solo como simples observadores”, dijo.

La congresista invocó a las mujeres y al resto de sus colegas parlamentarias a unirse a este caso y ser la voz de quien ha sido silenciada, como Fiorella Díaz, que es un ejemplo de que la impunidad se abre paso y los índices de muertes por feminicidios va en aumento.

“Su familia espera justicia, que no se deje en libertad al feminicida y que sus hijos puedan crecer en un ambiente sano al lado de su familia materna. La determinación y crueldad con la que actuó Elmer Lucano no puede ser olvidada, personalmente respaldo y apoyo la lucha que ha emprendido Fabiola Díaz, el camino será difícil y doloroso, ella es la voz de su hermana y de las mujeres que por querer continuar con sus vidas fueron silenciadas cobardemente”, sostuvo.

El despacho de la legisladora, preocupado por este caso, ha enviado oficio al Ministerio de la Mujer, Ministerio del Interior, Poder Judicial y la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.





