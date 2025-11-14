El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, difundió un mensaje en video en el que se pronunció sobre las movilizaciones previstas para hoy en el Centro de Lima.

Acompañado de mandos de la Región Policial Lima, señaló que se han dispuesto operativos para resguardar el orden ante la convocatoria hecha por transportistas, colectivos universitarios y representantes de la denominada Generación Z.

Durante su pronunciamiento, Rospigliosi afirmó que existe “información” sobre posibles actos violentos contra la Policía y daños a instituciones públicas y privadas. En ese contexto, expresó su respaldo a que la PNP actúe “con toda energía para reprimir” a quienes ataquen a las fuerzas del orden.

La protesta de este viernes fue anunciada por representantes de Generación Z tras una movilización realizada el 27 de octubre, en la que se exigió justicia por la muerte del artista urbano Eduardo Ruiz Sanz.