Juntos por el Perú informó que fue admitido a trámite el recurso de apelación presentado contra el acta de proclamación de resultados de la segunda vuelta electoral en lo referido a los votos de los peruanos en el extranjero. Así lo dio a conocer el vocero legal de la agrupación, Roy Mendoza.

El abogado sostuvo que, antes de continuar con la proclamación de Keiko Fujimori como ganadora de la segunda vuelta, el Jurado Nacional de Elecciones debe resolver la apelación presentada contra el acta emitida por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2.

“Si es que se da la proclamación, habría ocurrido la sustracción de la materia; lo cual sería un precedente negativo porque todo litigante o toda parte tiene derecho a una audiencia para exponer los alegatos, los argumentos que correspondan”, comentó para RPP.

Asimismo, señaló que su organización política evaluará iniciar acciones ante la Corte Suprema, la Fiscalía Suprema, el Colegio de Abogados de Lima y las facultades de Derecho de universidades públicas y privadas si el JNE proclama a la fórmula presidencial sin realizar una audiencia previa.

“Si el Jurado Nacional de Elecciones decide proclamar sin previa audiencia, estaría pasando por encima del reglamento, la ley electoral. Tendríamos la posibilidad de accionar, pero tendríamos que evaluar”, indicó.