El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evalúa este viernes diversos recursos vinculados al proceso electoral, entre ellos la apelación presentada por Juntos por el Perú para solicitar la nulidad de 1,751 mesas de sufragio.

La audiencia pública también incluye la revisión de 32 casos relacionados con actas observadas.

Mientras se desarrolla el análisis de estos recursos, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ratificó la realización de movilizaciones convocadas por su agrupación. Según indicó, las actividades serán pacíficas y buscan exigir transparencia, debido proceso y respeto a la voluntad popular.

Por su parte, la Cancillería reiteró su respeto a la autonomía de los organismos electorales y recordó que la revisión de actas, el cómputo de votos, la atención de impugnaciones y la proclamación de resultados son funciones exclusivas de las autoridades electorales competentes.

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