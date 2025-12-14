El partido Salvemos al Perú definió a Antonio Ortiz Villano como su candidato presidencial para las Elecciones Generales 2026 tras un empate en las primarias del 7 de diciembre, donde tanto su fórmula como la del exministro Mariano González obtuvieron el 36.36% de los votos según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El desenlace se resolvió este domingo 13 de diciembre con un sorteo de moneda de un sol en el local de la Asociación Civil Transparencia, en Jesús María (Lima) , con autoridades electorales presentes. Ortiz eligió cara y ganó, superando así la curiosa definición.

Ortiz Villano celebró el proceso como un ejemplo de “honestidad y transparencia”, destacando la presencia de observadores electorales.

“Aquí no hay perdedores ni ganadores. Todos debemos sumar. Ya basta de divisiones izquierda-derecha; como cuando juega la Selección Peruana, nos ponemos la camiseta sin importar Universitario o Alianza”, declaró el flamante candidato.