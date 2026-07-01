El secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, sostuvo que Keiko Fujimori será proclamada como presidenta de la República por el Jurado Nacional de Elecciones una vez concluido el proceso electoral. En ese contexto, indicó que su agrupación enfocará su trabajo en ejercer una labor de oposición desde el Congreso.

“Hay una realidad, la señora va a ser proclamada y sobre esa base tendremos que trabajar”, expresó Zunini. Asimismo, explicó que el partido continuará recurriendo a los mecanismos previstos por la ley para cuestionar los presuntos vicios detectados en algunas mesas de sufragio.

Respecto al papel que asumirá la futura bancada, Zunini aseguró: “Vamos a hacer una bancada de oposición que va a trabajar pensando en los problemas del país”. También precisó que el objetivo será ejercer una fiscalización rigurosa, con énfasis en la lucha contra la corrupción y sin adoptar una postura obstruccionista.