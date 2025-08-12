El Congreso de la República instaló este martes la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para el Periodo Anual de Sesiones 2025-2026, eligiendo por mayoría de votos a Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre) como presidente.
En la sesión, también se definió la Mesa Directiva que acompañará a Montalvo: la vicepresidencia estará a cargo de Esdras Medina Minaya (Renovación Popular) y la secretaría la ocupará Paul Gutiérrez Ticona (Somos Perú).
La votación nominal arrojó 16 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención, aprobando la lista propuesta por mayoría. Con esta elección, la comisión queda habilitada para iniciar su labor legislativa en asuntos relacionados con educación, juventud y deporte, en el marco del presente periodo parlamentario.
