El Congreso de la República instaló este martes la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para el Periodo Anual de Sesiones 2025-2026, eligiendo por mayoría de votos a Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre) como presidente.

En la sesión, también se definió la Mesa Directiva que acompañará a Montalvo: la vicepresidencia estará a cargo de Esdras Medina Minaya (Renovación Popular) y la secretaría la ocupará Paul Gutiérrez Ticona (Somos Perú).

La votación nominal arrojó 16 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención, aprobando la lista propuesta por mayoría. Con esta elección, la comisión queda habilitada para iniciar su labor legislativa en asuntos relacionados con educación, juventud y deporte, en el marco del presente periodo parlamentario.

