El Senado comenzará sus actividades el 27 de julio junto con la Cámara de Diputados, como parte del retorno al sistema bicameral del Congreso. La nueva Cámara Alta estará conformada por 60 representantes, elegidos para un periodo de cinco años.

La mitad de los senadores fue elegida mediante el distrito electoral único nacional, con votos de electores de todo el país. Los otros 30 fueron elegidos por distrito electoral múltiple: uno por cada departamento, cuatro por Lima Metropolitana, uno por el Callao y uno por los peruanos residentes en el extranjero.

Entre sus principales atribuciones, el Senado podrá aprobar, modificar o rechazar los proyectos remitidos por la Cámara de Diputados. También tendrá a su cargo la elección del defensor del pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional y tres directores del Banco Central de Reserva, además de la designación del contralor general de la República y la ratificación del superintendente de Banca, Seguros y AFP.

La Cámara Alta también podrá autorizar los viajes del presidente de la República fuera del país y el ingreso de tropas extranjeras, además de revisar decretos de urgencia y ejercer control sobre decretos legislativos, tratados y decretos de régimen de excepción.