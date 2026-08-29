El senador Carlos Mesía sostuvo que el Congreso debe priorizar el debate del pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo, debido a la proximidad del fenómeno El Niño.

A su juicio, el procedimiento no debería prolongarse y tendría que avanzar con rapidez tanto en la Cámara de Diputados como posteriormente en el Senado.

“La población también está impaciente. Yo creo que el debate debería durar, en el peor de los casos, dos semanas. Debería, digamos, si entró esta semana, yo creo que para el 10 de septiembre deberían estar ya aprobadas las facultades delegadas porque el fenómeno El Niño no espera”, señaló en declaraciones a RPP.

Mesía indicó que entre las prioridades contempladas en el proyecto figuran la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen y la prevención frente al fenómeno climático. Aunque admitió que podrían surgir dificultades durante las negociaciones, sostuvo que estas no deberían generar retrasos.

“En todo caso, lo que sí se necesita es que esto se ponga inmediatamente a debate tanto de la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado. Lo más rápido que se puede. Esperemos que sea así”, remarcó.