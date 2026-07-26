La senadora Silvana Robles, de Juntos por el Perú (JP), aseguró que votó por la Lista 2 durante la segunda votación para elegir la Mesa Directiva del Senado y explicó que no mostró su cédula por un “simple descuido”.

Las cámaras del Congreso registraron que la legisladora recibió la cédula, marcó su voto y la depositó directamente en el ánfora, sin exhibirla previamente, como había acordado por el bloque “Consenso por la Democracia”, integrado por el Partido del Buen Gobierno, JP, Ahora Nación (AN) y el Partido Cívico Obras.

Posteriormente, Robles publicó un mensaje en su cuenta de X en el que aclaró su posición.

“Mi voto fue por la Lista 2. Durante la segunda votación no mostré mi voto por un simple descuido. Mi decisión fue clara. Quienes conocen mis convicciones saben que jamás habría votado para que el fujimorismo presida la Mesa Directiva del Senado”, escribió.

Mi voto fue por la Lista 2.



Ante las especulaciones, durante la segunda votación no mostré mi voto por un simple descuido. Mi decisión fue clara. Quienes conocen mis convicciones saben que jamás habría votado para que el fujimorismo presida la Mesa Directiva del Senado. — Silvana Robles (@SilvanaRoblesE) July 26, 2026

Acuerdo para mostrar los votos

Antes de la elección, la senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, informó que los integrantes de la alianza opositora —conformada por Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación, Juntos por el Perú y Partido Cívico Obras— habían acordado mostrar sus cédulas antes de introducirlas en el ánfora.

“El acuerdo entre las cuatro fuerzas es mostrar nuestro voto. A este nivel, necesitamos tener transparencia ante la nación”, declaró Luque.

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Segundo caso dentro de la coalición

Durante la primera vuelta de la elección, el senador Serafín Andrés Luján, también de Juntos por el Perú, tampoco mostró su voto al momento de sufragar.

Tras lo ocurrido con Robles, su explicación buscó despejar las especulaciones surgidas luego de que las imágenes del proceso mostraran que no cumplió con el procedimiento acordado por el bloque opositor.