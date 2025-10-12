La Municipalidad de Santiago de Surco denunció que varios de sus trabajadores fueron agredidos con objetos contundentes como ladrillos y fierros mientras realizaban labores de apertura de una zanja en la urbanización Los Álamos, el sábado 11 de octubre.

El terreno donde ocurrió el incidente está catalogado como espacio público, según precisó la comuna distrital.

De acuerdo con el comunicado oficial, las agresiones provinieron desde el interior de una vivienda asociada a la congresista María Acuña, lo que puso en riesgo la integridad del personal municipal que participaba en la intervención.

“Condenamos enérgicamente estos actos de violencia contra nuestros trabajadores”, expresó la Municipalidad de Surco.

La comuna informó que su Procuraduría Municipal presentará una denuncia penal contra la empresa inmobiliaria Los Alisos EIRL, propietaria del inmueble, por los presuntos delitos de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, usurpación agravada y otros que resulten aplicables.

El caso se suma a una serie de controversias en torno a dicha propiedad. A inicios de octubre, la Municipalidad ejecutó un operativo de demolición como parte de un plan de recuperación de áreas verdes ocupadas indebidamente.

Según información municipal, la vivienda habría invadido 165 metros cuadrados de espacio público; de ellos, 100 fueron devueltos, pero aún existe una disputa por 66 m².

Durante esa intervención, se derribaron estructuras como rejas y un baño construido sobre el área en litigio, aunque los trabajos fueron suspendidos temporalmente cuando una persona permaneció dentro de una habitación que iba a ser demolida.

Por su parte, la empresa Los Alisos EIRL también se encuentra bajo observación. Un reportaje periodístico dio a conocer que la compañía figura a nombre de un adulto mayor dedicado a la venta de golosinas en Chiclayo, quien aparece como gerente general, pese a no tener experiencia en el rubro. Además, mantiene una deuda superior a S/ 3 millones con la Sunat y afronta una investigación por presunto fraude procesal.

El alcalde Carlos Bruce reafirmó la postura institucional de continuar con los operativos de recuperación: “Seguiremos firmes en la defensa del espacio público”.