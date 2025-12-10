El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la medida cautelar solicitada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y suspendió las resoluciones judiciales que ordenaban reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

La decisión, emitida en el Expediente N.º 00006-2025-PCC/TC, busca evitar efectos irreversibles en el conflicto competencial que enfrenta al TC, la JNJ y el Poder Judicial.

El máximo intérprete de la Constitución advirtió un riesgo grave e inminente si se permitía que el Poder Judicial continuara emitiendo decisiones que podrían alterar los nombramientos y funciones de la JNJ antes de que el propio Tribunal resuelva el fondo del caso.

Entre esos riesgos se consideró el mandato judicial que exigía reinstalar a Delis Espinoza en un plazo de dos días, lo cual -según el TC- afectaba directamente las competencias constitucionales del organismo demandante.

La suspensión permanecerá vigente hasta que el TC emita sentencia definitiva y, durante ese periodo, el Poder Judicial no podrá dictar nuevas resoluciones que comprometan la labor de la JNJ.

La votación fue dividida: apoyaron la medida Luz Pacheco Zerga, Francisco Morales Saravia, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez; mientras que Helder Domínguez Haro, Gustavo Gutiérrez Ticse y Manuel Monteagudo Valdez votaron en contra.