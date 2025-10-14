El mandatario José Jerí tomó juramento a Teresa Mera como ministra de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo. Este acto se llevó a cabo en una ceremonia en Palacio de Gobierno.
De esta forma, Mera se suma al equipo liderado por Ernesto Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros.
Cabe indicar que la ministra Teresa Mera sustituye a Úrsula Desilú León Chempén.
