El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó que el Ministerio Público contará con acceso a la información de las llamadas realizadas desde los centros penitenciarios.

La medida busca fortalecer la investigación de delitos complejos, como la extorsión y el sicariato, que frecuentemente se coordinan desde el interior de los penales.

Gálvez señaló que durante años estas comunicaciones han sido un canal clave para organizaciones criminales, pero no siempre se aprovecharon adecuadamente.

“Se perdía la mejor oportunidad para identificar, investigar y sancionar a los miembros de las organizaciones criminales” , afirmó.

El convenio con el Ministerio de Justicia permitirá al Ministerio Público coordinar el uso de esta información con otras instancias del Ejecutivo, garantizando una acción más rápida y eficaz frente a redes delictivas que operan desde las cárceles.