El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció que la desactivación de los equipos especiales del Ministerio Público, entre ellos los dedicados a los casos Lava Jato y Cuellos Blancos, ya tiene una fecha definida.

La medida, que había sido adelantada en pronunciamientos previos, se concretará tras una decisión adoptada a nivel institucional.

Gálvez recordó que el 29 de septiembre sostuvo que estos grupos “tienen que dejar de existir”, aunque precisó que el paso final dependía de la Junta de Fiscales Supremos.

En una entrevista para Willax, señaló que la determinación fue tomada el 19 de diciembre y que la resolución formal se emitirá el 6 de enero, Día de Bajada de Reyes.

“Ya están disueltos, prácticamente. El viernes (19 de diciembre), se ha tomado la decisión de disolver los equipos” , afirmó.

El titular interino del Ministerio Público sostuvo que los equipos especiales no cumplieron con los objetivos esperados y que los expedientes pasarán a manos de fiscalías especializadas.

“Yo he dicho desde el primer momento que vamos a desactivar los equipos especiales porque no han dado resultado” , manifestó, al señalar que, según fiscales con los que conversó, su funcionamiento generó “encubrimiento y la impunidad”.