El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, afirmó que la Fiscalía de la Nación continuará plenamente operativa, independientemente del resultado de la evaluación que realiza la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sobre su permanencia en el cargo.

“Conmigo o con Delia, la Fiscalía continúa”, declaró Gálvez, enfatizando que el Ministerio Público es una institución que trasciende a las personas y que su funcionamiento está garantizado por su estructura institucional.

El magistrado precisó que aún no ha sido notificado formalmente por la JNJ, aunque la decisión podría conocerse en los próximos días. Adelantó que, si se confirma una medida en su contra, se respetará lo dispuesto por el Poder Judicial y se dará la bienvenida a la doctora Delia Espinoza, quien podría asumir el cargo de fiscal de la Nación.

“La Fiscalía no se detiene. La labor de defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos seguirá con quien corresponda”, subrayó Gálvez.

Fiscalía en funcionamiento ante eventuales cambios

El titular del Ministerio Público reiteró que la Fiscalía sigue en actividad y no se paraliza, pues cuenta con una organización sólida que garantiza la continuidad de sus funciones en todo el país.

Asimismo, aseguró que su compromiso con la institución permanece intacto, ya sea desde el cargo de fiscal de la Nación o como fiscal supremo.

“El trabajo no se detiene. La Fiscalía debe seguir cumpliendo con sus responsabilidades mientras se desarrollan los procedimientos administrativos y judiciales”, añadió.

Apoyo a fiscales amenazados

Durante su intervención, Gálvez denunció que algunos fiscales vienen recibiendo amenazas por parte de organizaciones criminales. Entre ellos, mencionó a la doctora Margarita Aro, quien habría sido intimidada debido a su labor en investigaciones sensibles.

El fiscal supremo expresó que la institución brinda respaldo total a los fiscales del país, especialmente a quienes enfrentan casos vinculados al crimen organizado.

“Este apoyo no solo viene del Ministerio Público, sino también de otras instancias del Estado. Debemos proteger a quienes defienden la justicia”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR