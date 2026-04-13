La organización Transparencia anunció que no publicará esta noche los resultados de su conteo rápido y que los dará a conocer recién el 13 de abril, una vez que concluya la votación en los locales que no pudieron instalarse durante la jornada del domingo.

La medida fue explicada por su presidente, Álvaro Henzler, quien señaló que la decisión responde a la necesidad de no interferir en el proceso electoral que continuará en 15 centros de votación de Lima y en dos ciudades de Estados Unidos.

“Con el objetivo de no influir en el ejercicio del voto de quienes acudirán a las urnas mañana, la institución informa que esta noche no dará a conocer los resultados de su conteo rápido integral“, informó Transparencia.

Además, la organización respaldó la ampliación dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones para completar la instalación de mesas y el horario de votación.