La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, anunció que la entidad publicará su fallo sobre el Caso Cócteles, que tiene a la excandidata presidencial Keiko Fujimori como principal investigada, la próxima semana.

El fallo podría aplicarse a otros casos emblemáticos, entre ellos el del expresidente Ollanta Humala.

EL CASO. La demanda de Keiko Fujimori, representada por los abogados Giulliana Loza y Percy García Cavero, busca que el TC disponga el archivo definitivo de su proceso por presunto lavado de activos, entre otros cargos, por supuestos aportes ilícitos a sus campañas electorales.

“Es un tema que ya hemos discutido, ha estado en el debate en la mesa. Yo creo que será publicado la próxima semana, de todas maneras. El debate ya fue agotado y solo falta el proceso de firmas y que salga”, sostuvo Pacheco en RPP.

En esa línea, remarcó que ya “hay una decisión tomada” y que queda pendiente solo la publicación de esta. En la segunda y última audiencia, frente a los magistrados del máximo intérprete de la Constitución, el fiscal José Domingo Pérez, a cargo del proceso contra Fujimori, aseguró que el archivo afectaría los casos del expresidente Ollanta Humala, sentenciado sin condena firme; de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, hoy en juicio oral; y del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón.

La defensa de la tres veces candidata presidencial, en tanto, alega que los actos presuntamente cometidos por Fujimori, en el periodo señalado, no estaban tipificados como delito en ese momento. Al respecto, Pacheco Zerga reiteró que “donde hay la misma razón, es el mismo derecho”; es decir, que alguno de los fundamentos dados podría aplicarse a otros procesos. Sin embargo, puntualizó “que cada caso es único”.

En trámite

De acuerdo con Pacheco, “el debate ya fue agotado y solo falta el proceso de firmas” para que se haga público el fallo.