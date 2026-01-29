El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, resaltó el trabajo de investigación de la Policía Nacional que permitió la captura y extradición de Erik Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, quien llegó a Lima procedente de Paraguay, donde fue detenido el 24 de setiembre del año pasado.
“Quien delinque responde a la justicia. Somos firmes en proteger la vida, la tranquilidad y la paz de nuestras familias”, expresó Tiburcio, al señalar que no habrá concesiones para quienes atenten contra la seguridad ciudadana.
Tiburcio indicó que esta acción permitirá que Moreno Hernández responda ante la justicia por delitos como homicidio, secuestro, sicariato, robo agravado y extorsión, hechos que, según precisó, afectaron a comerciantes y transportistas de distritos como San Martín, Los Olivos, Comas y otras zonas de la capital.
El ministro subrayó que la captura fue resultado de un trabajo sostenido de inteligencia operativa y cooperación internacional.
“Esta captura no es un producto del azar, sino es el fruto de un trabajo profesional de varios meses de inteligencia operativa en estrecha coordinación con la policía de Paraguay”, afirmó.
