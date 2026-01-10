El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negó que el Ejecutivo tenga planes para privatizar Petroperú, luego de la moción de vacancia presentada en el Congreso contra el presidente José Jerí.

También señaló que la medida adoptada responde a un proceso interno de reorganización de la empresa estatal.

El titular del Interior precisó que esta reestructuración es conducida por los ministerios de Economía y de Energía y Minas, y se sustenta en la situación económica de Petroperú, afectada por pérdidas financieras.

En cuanto a la moción impulsada por el congresista Segundo Montalvo, de la bancada Perú Libre, Tiburcio aseguró que el Gobierno mantiene una actitud de respeto frente al Parlamento y está dispuesto a atender sus requerimientos.

“Estamos sometidos a cualquier pedido que puedan hacer los congresistas y para eso nosotros estamos aquí”, afirmó.