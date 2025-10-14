El Gobierno tomó juramento a Vicente Tiburcio como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo de Carlos Malaver Odias.
La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno con la presencia del presidente José Jerí y miembros del gabinete.
Vicente Tiburcio Orbezo, general de armas de la Policía Nacional del Perú, fue designado como comandante general de la institución en febrero de 2022. Sin embargo, tres meses después, el entonces presidente Pedro Castillo puso fin a su nombramiento tras un cambio de gabinete.
Tiburcio, nacido en 1964 en Huácar, Huánuco, ha ocupado cargos clave durante su carrera policial, incluyendo jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), director de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y jefe de la División contra el Terrorismo en el Alto Huallaga.
Además, fue uno de los 86 integrantes del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que participó en la operación Victoria, la cual culminó con la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.
