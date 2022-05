Vivian Olivos, presidenta de la Comisión Agraria del Congreso de la República, cuestionó los nuevos cambios en el Gabinete Ministerial que hizo el presidente Pedro Castillo, especialmente en el pliego de Desarrollo Agrario y Riego.

“Pedro Castillo no ha elegido ministros idóneos. Hablar de idoneidad en este Gobierno es una palabra muy exclusiva que realmente no se ha aplicado en la realidad con ninguno de los ministros, por ello, como Comisión Agraria, estaremos fiscalizando atrás de que el ministro de turno pueda realmente cumplir con las expectativas de aquellos productores que se esperanzaron con una supuesta segunda reforma agraria; pero que en la realidad no existe”, sostuvo la legisladora en diálogo con Correo.

Asimismo, Olivos nos habló sobre la citación realizada al ministro de Agricultura, Javier Arce, y nos comentó que su grupo legislativo tiene preocupación por la grave situación del agro en el país, porque 13 de los 24 departamentos del país han visto reducidas sus siembras en lo que va de la campaña 2021 – 2022.

“La principal causa es la falta de fertilizantes e insumos para dar continuidad al proceso productivo, porque se espera que en los próximos meses tengamos una menor oferta de alimentos lo cual nos evidencia que ya el país se encuentra en un proceso de alarma por la crisis que está enfrentando en la economía de todos los peruanos que generará que casi más de 15 millones de peruanos, según cifras de la FAO, estén expuestos a una situación de vulnerabilidad alimentaria”, explicó.

Por ello, resaltó que el titular de Agricultura deberá informar su plan de acción de corto plazo, que da atención a esta situación, en vista que no queremos que nuevamente existan ministros que entren al cargo para aprender, sino que tengan propuestas claras y que asuman su puesto para poder dar atención a las verdades problemáticas que enfrenta el sector agrario.

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO: