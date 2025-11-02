El prófugo Vladimir Cerrón comunicó su precandidatura a la presidencia de la República por el partido político Perú Libre, para las Elecciones Generales 2026.

El anuncio lo formuló ayer, mediante la red social X. La publicación contiene una fotografía de Cerrón Rojas junto al congresista Flavio Cruz y su madre, Bertha Rojas. Estos últimos aspiran a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

El prófugo y su progenitora comparten un proceso judicial en curso por el Caso Los Dinámicos del Centro. Según la tesis fiscal, Rojas se desempeñó como uno de los “testaferros” de la presunta organización criminal.

