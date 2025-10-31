El Poder Judicial programó para el miércoles 26 de noviembre, a las 9:30 a. m., la audiencia en la que se revisará la medida de prisión preventiva impuesta al exgobernador regional de Junín y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas.

La diligencia se realizará de manera virtual a través de la plataforma institucional de la entidad, según la convocatoria emitida por el órgano judicial.

De acuerdo con lo dispuesto, tanto el Ministerio Público como la defensa del procesado han sido debidamente notificados para participar en la sesión, y deberán conectarse quince minutos antes del inicio. El enlace de acceso y las indicaciones correspondientes fueron incluidos en el documento oficial del juzgado competente.

El pedido que será evaluado busca modificar la medida de prisión preventiva vigente contra Cerrón, quien permanece en calidad de no habido desde octubre de 2023.

La orden judicial, dictada por un juez especializado en delitos de corrupción, responde a la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos y organización criminal durante su gestión en el Gobierno Regional de Junín.

Cabe recordar que el 6 de octubre se cumplieron dos años desde que Cerrón pasó a la clandestinidad, luego de que la Sala Penal de Apelaciones de Junín confirmara una condena de tres años y seis meses de prisión por el caso “Aeródromo Wanka”. Sin embargo, en 2024 el Tribunal Constitucional anuló dicha sentencia, y en marzo de 2025 la Corte Suprema lo absolvió mediante recurso de casación.

Pese a esas resoluciones, el exgobernador no ha reaparecido públicamente. En los últimos meses, ha sido mencionado por su participación virtual en actividades vinculadas al partido Perú Libre.