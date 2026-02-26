La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, expresó su confianza en que el Congreso priorice la estabilidad social y económica del país cuando el Gabinete acuda a solicitar el voto de confianza.

“Confiamos en que el Congreso tome como prioridad que nuestro país necesita esa estabilidad social y económica. Son pocos meses, las elecciones están ya de aquí al día siguiente”, declaró a RPP.

Miralles recordó que el objetivo del gobierno del presidente José María Balcázar es garantizar dicha estabilidad, especialmente en el tramo final de la actual gestión.

Elecciones 2026 y continuidad económica

La jefa del Gabinete indicó que una de las prioridades del Ejecutivo es asegurar que las elecciones generales de 2026 se desarrollen de manera transparente y ordenada.

Asimismo, señaló que su gestión mantiene las políticas económicas anunciadas desde octubre, cuando ocupaba el cargo de ministra de Economía, entre ellas la responsabilidad fiscal y la continuidad de obras públicas.

“Estamos concentrados en eso. Sabemos que tenemos que ir al Congreso, vamos a prepararnos con este plan”, sostuvo.

Más de 12 mil obras paralizadas

Miralles afirmó que el Gobierno busca privilegiar el cierre de obras antes de iniciar nuevos proyectos, a fin de evitar que las nuevas autoridades electas encuentren proyectos inconclusos.

Indicó que actualmente existen más de 12 mil obras paralizadas en el país y que hace una semana se emitió un decreto de urgencia para priorizar recursos de inversión en proyectos de continuidad.

Explicó que uno de los problemas recurrentes es iniciar convocatorias sin contar con el presupuesto completo. “Para una obra que cuesta S/10 millones, se lanza la convocatoria con S/3 o S/5 millones, lo que genera falta de pago al contratista y paralización”, ejemplificó.

Lee aquí: Hernando de Soto anuncia que publicará llamadas de César Acuña tras quedar fuera de la PCM

Ajustes en seguridad ciudadana

En materia de seguridad ciudadana, la premier informó que sostendrá una reunión con el presidente Balcázar; el ministro del Interior, Hugo Begazo; y el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, para evaluar ajustes en la estrategia vigente.

“El presidente ha pedido mucha más rapidez y estamos coordinando para que la población sienta ese impacto”, indicó.

Según precisó, el Ejecutivo busca redoblar esfuerzos para responder a la demanda ciudadana en esta materia.