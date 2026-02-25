La juramentación del Gabinete encabezado por Denisse Miralles dejó fuera a Hernando de Soto, quien días antes había confirmado públicamente que asumiría la Presidencia del Consejo de Ministros.

El economista no asistió a la ceremonia oficial y, horas después, señaló que no se tomaron en cuenta las propuestas que presentó al presidente José María Balcázar para la conformación del equipo ministerial.

Desde su domicilio en Surco, De Soto indicó que sostuvo una reunión de casi tres horas con el mandatario, en la que entregó una lista de siete profesionales y asesores internacionales. Según afirmó, ninguno fue incluido en el gabinete que finalmente juró.

Anuncia difusión de llamadas de César Acuña

En sus declaraciones, De Soto aseguró que publicará el registro de llamadas del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, para “desidentificarse sin acusar a nadie”.

El economista señaló que no atendió dichas comunicaciones y que su decisión busca marcar distancia frente a lo que describió como “lo tradicional”.

También mencionó que la permanencia de determinados funcionarios evidenciaría que no se produjo el cambio que esperaba en el Ejecutivo, al que calificó como una “prueba de fuego” que no fue superada, según señaló.

Comunicado de la Presidencia

Tras la juramentación, la Presidencia de la República agradeció a De Soto por su “valioso y ambicioso plan de gobierno”, aunque indicó que no se alcanzaron consensos debido al carácter transitorio de la gestión.

El nuevo gabinete, liderado por Miralles, deberá acudir al Congreso para solicitar el voto de confianza en un plazo máximo de 30 días, en un escenario marcado por tensiones políticas y el inicio del calendario hacia las elecciones generales de 2026.