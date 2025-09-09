El parlamentario Wilson Soto, de Acción Popular, criticó la tarifa unificada que regirá desde el 26 de septiembre en el aeropuerto Jorge Chávez para pasajeros en conexión.

En una entrevista para Canal N, Soto señaló que esta nueva tarifa se trata de un “cobro abusivo” que no figura en el contrato original.

Soto advirtió que la medida afecta a viajeros del interior que deben pasar por Lima. La tarifa será de S/ 56 en vuelos nacionales y hasta S/ 87 en internacionales.

El legislador recordó que este cargo recién aparece en una adenda firmada en 2013, la cual no contemplaba tarifas por transferencia.

También cuestionó que el cobro responda a un interés comercial y no técnico, y sostuvo que el Estado “regaló” un beneficio a la concesionaria.

Esta medida supone un cobro adicional que impactará directamente en el costo final de los viajes nacionales e internacionales.

La nueva tarifa será de S/ 56 en vuelos nacionales y S/ 89 en internacionales, y se sumará a la tarifa regular ya pagada. Esto implica que los pasajeros en conexión deberán pagar el derecho de uso del aeropuerto dos veces: al arribar a Lima y al continuar hacia su destino final.

En la práctica, este esquema duplicará los costos para los usuarios. Un ejemplo es el de una familia de cuatro personas que viaje de Cusco a Trujillo vía Lima, que deberá pagar S/ 225 adicionales por concepto de tarifas de tránsito, monto equivalente al de un pasaje nacional promedio.