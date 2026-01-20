El congresista Wilson Soto afirmó que no respaldará ninguna moción de censura ni de vacancia contra el presidente José Jerí, aun cuando considera inapropiadas las reuniones que este sostuvo con empresarios chinos.

Soto indicó que, en este momento, corresponde actuar con cautela y no adelantar juicios políticos.

En declaraciones a Canal N, el legislador remarcó que debe primar el principio de presunción de inocencia mientras las investigaciones sigan en curso. En esa línea, sostuvo que cualquier decisión de mayor alcance debe basarse en conclusiones objetivas y no en percepciones o versiones preliminares.

Soto cuestionó que un jefe de Estado mantenga encuentros en espacios como un chifa o un local que había sido clausurado, al considerar que ese tipo de escenarios no son adecuados para la investidura presidencial.

Finalmente, destacó que el presidente Jerí ha remitido información al Ministerio Público y al Congreso para colaborar con las indagaciones, y confió en que la Comisión de Fiscalización cumpla su rol de control político.