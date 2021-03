Yonhy Lescano Ancieta es el candidato presidencial que más experiencia parlamentaria posee. Tiene 61 años. Nació el 15 de febrero de 1959 en Puno, en pleno carnaval. Su madre Teresa Ancieta, fue profesora y su padre Pablo Lescano sargento de la Guardia Civil. Su primaria lo hizo en el colegio San Juan Bautista y la secundaría en la Gran Unidad Escolar San Carlos, en la ciudad de Puno.

Para sus estudios superiores viajó a Arequipa. En la Universidad Católica Santa María (UCSM) estudió derecho y en 1984 regresó a su natal Puno para ejercer su profesión. Estuvo un año y luego viajó a Santiago a seguir una maestría en Derecho Privado en la Escuela de Graduados de la Universidad de Chile. En ese país conoció a Patricia Contador Durán, una abogada chilena con quién se casó y tuvo tres hijos.

Regresó a Puno y vivió un tiempo en su región, ahora ya radica en Lima.

Carrera política de Yonhy Lescano

Da la impresión que Yonhy Lescano es un acciopopulista al 100% y desde siempre, pero su carrera política inició a los 40 años y ha pasado por al menos tres partidos.

En las elecciones generales del 2000, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori se presentó para un tercer mandato, Lescano postuló para ser congresista por Solidaridad Nacional , pero no salió elegido. Gracias al escándalo de los vladivideos, que obligó a Fujimori a renunciar a su cargo, se realizaron nuevas elecciones generales en el 2001. Para ese proceso, luego del gobierno transitorio de Valentín Paniagua, Lescano postula al Congreso con Acción Popular y gana una curul para representar a su región.

En el 2006 nuevamente ganó las elecciones al Congreso con el Frente de Centro (alianza de Acción Popular, Somos Perú y la CNI) para seguir representando a Puno. En el 2011 se religió al Congreso, pero esta vez lo hizo con Perú Posible (de Alejandro Toledo) y para representar a Lima. En el 2016 volvió con Acción Popular y de nuevo ganó una curul en el Parlamento, pero no culminó su periodo. El Congreso fue disuelto el 30 de septiembre de 2019 por el ex presidente Martín Vizcarra Cornejo.

Denuncias y cuestionamientos contra Yonhy Lescano

En marzo de 2019 una periodista denunció a Lescano por acoso sexual y agresiones psicológicas. Se publicaron unas conversaciones de WhatsApp con insinuaciones del entonces parlamentario. Lescano mandó a realizar unos peritajes que determinaron que las capturas de pantalla habían sido editadas, sin embargo, para la Comisión de Ética del Congreso si hubo responsabilidad, por eso el 3 de abril de ese mismo año fue suspendido por 120 días.

Un año después, en marzo del 2020, la Fiscalía archivó la denuncia. Lescano dijo que todo era una persecución del fujiaprismo y anunció que tomaría acciones legales, pero al final no hizo nada y sus amenazas quedaron en el olvido.

Siempre tratan de vincularlo a Sendero Luminoso. En 1993 su hermana Vasty Lescano fue condenada a 20 años de prisión por terrorismo. Ella estuvo casada con Edmundo Cox Beuzeville, camarada “Federico” y dirigente del grupo terrorista, que fue condenado a cadena perpetua. Otro episodio que siempre lo persigue como sombra es el agradecimiento que mencionó Abimael Guzmán en su libro autobiográfico “De puño y letra”.

Si bien el ex parlamentario aclaró en reiteradas oportunidades que la gratitud se debía a las gestiones que hizo como parlamentario en los penales de Lima. Existen personas y personajes que creen que hay algo más detrás de ese reconocimiento.

Lescano no solo tuvo conflictos con los políticos de otros partidos y con sus correligionarios, sino también con su familia. Cuando su hermana salió de la cárcel en el 2005, lo acusó de haberle falsificado la firma y haberse apropiado de una serie de bienes, entre ellos una galería de más de 280 metros cuadrados cerca de la Plaza de Armas de Puno. Ahora el candidato presidencial dice que ese hecho fue superado y viven en familia, pero deja en claro su distanciamiento, seguramente por el pasado que arrastra su hermana.

Yonhy Lescano no registra ninguna sentencia ni sanción en su hoja de vida del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Pero su candidato a segundo vicepresidente, Luis Alberto Velarde, tuvo una falta muy grave por abandonar su vehículo en zona rígida, y pagó una multa S/ 300. Además, en su lista congresal tiene a 17 candidatos cuestionables con sentencias judiciales por estafa genérica, robo agravado y otros delitos.

Hoja de vida de Yonhy Lescano

Lescano siempre presume que no se enriqueció en el Congreso. Es más, en febrero del 2020 (antes de la pandemia) declaró a los medios que no tenía trabajo y mostró un voucher de banco donde solo le quedaban S/415 en sus ahorros por el tiempo que trabajó el Parlamento. Después se hizo asesor principal del congresista Freddy Llaulli Romero y regresó a la docencia en la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno.

De acuerdo a su hoja de vida, registra un ingreso anual de S/224.273 del sector público y S/ 16.800 por arriendos y rentas. Posee dos casas en Puno y otro en Lima, además de una oficina en Miraflores (Lima). También registró una camioneta y un automóvil a su nombre. Si bien sus ingresos no son nada despreciables ¿Cómo sostiene una campaña presidencial y los viajes al interior del país, si hasta hace un año tenía menos de S/ 500 en sus ahorros?

Lescano asegura que en su partido cada candidato pone de la suya. Felizmente que Yonhy tiene a su segundo vicepresidente de la República. Luis Alberto Velarde Yañez es más acciopopulista que Lescano. También es abogado con maestría en administración de negocios, dedicado a los mercados inmobiliarios. Tiene ingresos que casi triplican al del candidato presidencial (S/. 605.574).

Posee cinco departamentos, siete predios, dos inmuebles, cinco estacionamientos, tres depósitos y una casa. Además de dos camionetas, un automóvil BMW de S/70.000 y un deportivo GM - SKY SATURM valorizado en S/50.000, registrados a su nombre.

Trabajo de Yonhy Lescano

Otra de las cosas que alardea Lescano es sobre su trabajo en el parlamento. Dice que ha sacado 130 leyes a favor del país, pero la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio que revisó los expedientes legislativos virtuales detectó que, en sus 18 años como legislador, presentó 676 proyectos de ley y de ellos solo el 18% se convirtieron en norma, es decir 121 y no 130 como manifiesta el candidato.

En su primer periodo de congresista (2001 – 2006) presentó 294 proyectos legislativos y 69 se convirtieron en ley .

En su segundo periodo (2006 -2011) sustentó 96 proyectos y de ellos 19 terminaron siendo una norma .

En su tercer periodo (2011 – 2016) realizó 181 proyectos ley, pero solo 20 recibieron el respaldo del pleno .

En su cuarto periodo (2016 – 2019) elaboró 105 proyectos y 13 llegaron a promulgarse .

La mayoría de sus normas tiene que ver con la defensa del consumidor, el sistema de pensiones, anti bullying, entre otros.

Campaña de Yonhy Lescano

Yonhy Lescano debe ser el candidato presidencial con el partido que tiene más facciones visibles. Adversarios y correligionarios a la vez, cada quién marcando distancia uno del otro, pero siempre colgados de la imagen de los ex presidentes Fernando Belaúnde Terry y Valentín Paniagua. Y por supuesto, muy alejados del otro ex presidente, Manuel Merino, visto como la oveja negra de la familia de quien evitan hablar.

Ahora que Lescano subió en las encuestas dice que no hay divisionismo en su partido y que las diferencias han sido superadas. Pero igualmente aclara que Acción Popular no solo es Raúl Diez Canseco, Alfredo Barnechea, Víctor Andrés García Belaunde, Mesías Guevara y otros personajes visibles. Asegura que hay 200.000 acciopopulistas (aunque reconoce que no todos son activos) en todo el país, entre ellos profesionales y empresarios valiosos en regiones que no son mediáticos.

Plan de gobierno de Lescano

El plan de gobierno de Yonhy Lescano tiene 26 páginas e inicia con una inscripción en quechua: Ama Sua (No seas ladrón), Ama Llulla (No seas mentiroso) y Ama Quella (No seas flojo). Se compromete impulsar la reactivación económica y superar la crisis sanitaria, pero no explican cómo lo harán. En el documento establecen que combatirán los monopolios y oligopolios, pero no dan mayores detalles.

En el plan se comprometen crear 5 millones de empleos en los próximos cinco años. Otorgar incentivos tributarios a quienes contraten personas entre 55 y 65 años de edad. Normará sobre las tasas de interés de los créditos bancarios. Habla de nuevo contrato social con la propuesta de una nueva constitución, pero no hay mayor información de la propuesta.

Dice que desarrollarán la agricultura para garantizar la seguridad alimentaria, pero en su plan apenas le dedican dos párrafos donde mencionan que restructurarán Agrobanco para otorgar crédito a los pequeños agricultores. También habla de la revolución de la educación, pero solo le dedica cuatro párrafos, donde propone invertir el 10% del PBI en el sector, pero tampoco explica como lo hará.

Algunos analistas políticos lo catalogan como el mal menor. Hay varios temas que no menciona en su plan de gobierno, pero manifiesta su posición cada vez que lo consultan. En un posible gobierno suyo dice que no implementará el aborto voluntario, ni el matrimonio igualitario, pero puede ceder a una unión civil. Sobre la eutanasia tiene reparos y solo podría darse en casos excepcionales, pero por nada legalizaría la marihuana

Yonhy Lescano: “El indulto a Fujimori es un tema cerrado desde el punto de vista legal”