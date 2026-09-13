El Gobierno de Keiko Fujimori designó a la doctora Zulema Tomas Gonzáles como nueva presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud).

La designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N° 038-2026-TR, publicada en el diario El Peruano.

La norma establece que Tomas Gonzáles asumirá la representación ante el Consejo Directivo de EsSalud para ejercer el cargo de presidenta ejecutiva de la institución.

Asimismo, la resolución dispone el término del encargo de las funciones de presidenta ejecutiva que venía desempeñando Hilda Sandoval Cornejo, quien había asumido temporalmente dicha responsabilidad.

Zulema Tomas cuenta con experiencia en el sector salud. Fue ministra de Salud durante el gobierno de Martín Vizcarra en 2019 y, desde julio de 2020, se desempeñaba como directora general del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja.

Su designación ya había sido adelantada por la presidenta Keiko Fujimori, quien señaló que Tomas era la candidata considerada por el Ministerio de Trabajo para dirigir EsSalud y destacó su experiencia profesional en el sector.

“Cuando evalúo un currículum no me fijo si ha sido opositor a nosotros, me fijo en la capacidad, la experiencia”, sostuvo Fujimori en una entrevista con RPP, al remarcar que Tomas cumplía con los requisitos para asumir el cargo.

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