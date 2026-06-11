La donación de sangre continúa siendo uno de los principales desafíos para el sistema sanitario peruano. De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), apenas el 1,36% de la población realiza donaciones voluntarias, una cifra insuficiente para mantener abastecidos los bancos de sangre que atienden emergencias, cirugías y tratamientos médicos complejos.

Una donación estándar equivale a aproximadamente 450 mililitros de sangre, cerca del 10% del volumen sanguíneo de un adulto promedio. Además, gracias a la separación de componentes como glóbulos rojos, plasma y plaquetas, una sola unidad puede beneficiar hasta a tres pacientes.

“Muchos desconocen que una sola donación tiene un impacto multiplicador. Gracias a la separación de componentes como glóbulos rojos, plasma y plaquetas, una única unidad puede beneficiar simultáneamente a tres pacientes que se encuentran en distintas áreas del hospital luchando por su vida”, explicó Paola Díaz, médica general de Sanitas Consultorios Médicos.

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, la especialista identificó algunas creencias erróneas que continúan desalentando la participación ciudadana.

1. Las personas con tatuajes no pueden donar sangre

Falso. Tener tatuajes no impide donar de manera permanente. La persona puede ser considerada apta una vez cumplido el periodo de espera establecido y tras superar la evaluación médica correspondiente.

2. La sangre solo se necesita para accidentes o emergencias

Falso. Las transfusiones son fundamentales también para pacientes con cáncer, leucemia, anemia severa, personas sometidas a cirugías complejas y mujeres con complicaciones durante el parto.

3. Existe riesgo de contagiarse de enfermedades al donar

Falso. Los centros de donación utilizan material estéril, descartable y de un solo uso. Además, los donantes pasan por controles clínicos previos para garantizar la seguridad del procedimiento.

4. Las mujeres no pueden donar durante la menstruación

Falso. La menstruación no constituye una restricción automática. Sin embargo, las mujeres con sangrado abundante o niveles bajos de hemoglobina podrían ser temporalmente aplazadas según la evaluación médica.

5. Los adultos mayores no pueden donar sangre

Falso. Las personas entre 18 y 65 años pueden donar siempre que cumplan los requisitos de salud establecidos por los servicios de hemoterapia.

6. Las personas con hipertensión o diabetes no pueden donar

Falso. Quienes mantienen estas condiciones controladas pueden ser considerados aptos para donar, siempre que sus indicadores médicos sean estables al momento de la evaluación.

Los especialistas señalan que una persona sana puede donar regularmente sin afectar su salud, respetando un intervalo mínimo de dos meses entre cada procedimiento.

En términos generales, los hombres pueden donar hasta seis veces al año y las mujeres hasta cuatro veces. Antes de cada extracción se realizan controles para verificar peso, presión arterial, niveles de hemoglobina y antecedentes médicos.

Asimismo, toda unidad recolectada es sometida a pruebas de laboratorio para detectar infecciones transmisibles como VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis.

Para reducir molestias y garantizar una experiencia segura, los especialistas recomiendan:

No acudir en ayunas.

Consumir alimentos ligeros y bajos en grasa antes de la donación.

Mantener una adecuada hidratación antes y después del procedimiento.

Dormir al menos ocho horas la noche previa.

Usar ropa cómoda y con mangas holgadas.

Mantener la calma durante la extracción.

“El pinchazo dura un segundo, pero el orgullo de ayudar a salvar vidas dura para siempre”, señaló Díaz.

Las personas interesadas pueden acudir a los centros de hemoterapia y bancos de sangre autorizados del Ministerio de Salud, EsSalud, hospitales de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y clínicas privadas habilitadas para realizar este procedimiento.

La especialista recordó que la donación voluntaria puede marcar la diferencia para pacientes que dependen de una transfusión para continuar con su tratamiento o sobrevivir a una emergencia médica.