Con el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad, muchas personas perciben una mayor caída del cabello durante el invierno. Aunque esta situación suele asociarse con el cambio de estación, especialistas en dermatología advierten que no debe asumirse que el clima sea el único responsable.

Los expertos explican que factores como el estrés, cambios en la rutina, alteraciones hormonales, enfermedades recientes o antecedentes familiares también pueden influir en la pérdida capilar. Por ello, recomiendan no normalizar una caída persistente ni retrasar la consulta médica.

Especialistas alertan sobre los riesgos de la automedicación

Ante la preocupación por la pérdida del cabello, muchas personas recurren a champús, vitaminas o productos comercializados como soluciones rápidas. Sin embargo, el Dr. Julio Peramás Bustamante, especialista en dermatología de la Clínica Cayetano Heredia, advierte que iniciar tratamientos sin un diagnóstico puede resultar contraproducente.

Según el especialista, la automedicación puede generar pérdida de tiempo y dinero, además de provocar irritaciones u otras complicaciones en el cuero cabelludo.

“El invierno nos vuelve más observadores, pero no justifica una pérdida capilar persistente”, señaló el Dr. Julio Peramás Bustamante.

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¿Cuándo es necesario acudir al dermatólogo?

El especialista recomienda buscar atención médica si la caída del cabello presenta alguna de las siguientes características:

La pérdida de cabello es abundante y se prolonga durante varias semanas.

También se caen cejas o pestañas.

Aparecen zonas sin cabello o existen antecedentes familiares de calvicie.

Se observa un adelgazamiento progresivo del cabello o entradas más pronunciadas.

La caída se acompaña de picazón, dolor, ardor o descamación del cuero cabelludo.

El problema comenzó después de un parto, una fiebre alta, una infección o un episodio de estrés intenso.

El diagnóstico oportuno es clave para un tratamiento adecuado

Los dermatólogos señalan que el tratamiento dependerá de la causa específica de la caída del cabello. En algunos casos puede estar relacionada con alteraciones hormonales, deficiencias nutricionales, enfermedades autoinmunes, infecciones o alopecia hereditaria.

Por ello, recomiendan evitar los llamados “productos milagrosos” y optar por una evaluación médica que permita identificar el origen del problema y establecer el tratamiento más adecuado para cada paciente.